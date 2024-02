Fedez e la crisi con Chiara Ferragni: il dettaglio in un video rivelava già tutto

Il dettaglio in un video di Fedez

Fedez avrebbe lasciato la casa in cui vive con Chiara Ferragni e i figli a causa della presunta crisi rivelata da Dagospia. Tutto sarebbe cominciato dopo lo scorso Festival di Sanremo per poi peggiorare mese dopo mese fino ad oggi. Fedez sarebbe andato via di casa per spostarsi negli Stati Uniti con la sua assistente e ancora oggi non avrebbe fatto ritorno nella sua abitazione, quella nella quale vive con Chiara Ferragni. Fedez di solito postava le sue storie su Instagram da casa, ieri invece no. Lo sfondo era un altro, la location sembrava differente. E alcuni fan l'avevano segnalato. Si trovava seduto su quello che sembra un terrazzo mentre parla di Oliver Francois. Secondo tanti non era di sicuro la sua casa milanese. Il dettaglio che, rivisto oggi dopo lo scoop di D'Agostino, assume tutta un'altra valenza.