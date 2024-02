Chiara Ferragni, emerge l'indizio sulla crisi con Fedez: c'entra la Fashion Week milanese 

Dopo l'annuncio piovono indizi. C'è chi giura che tra Fedez e la Ferragni fosse già finita da tempo . Una storia d'amore ai titoli di coda che lo scoop di Dagospia ha solo rivelato ufficialmente. Fedez ha deciso lasciare l'attico di Milano dove viveva con Chiara Ferragni e l'influencer "non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria". È questo quanto si apprende da ambienti vicini all'imprenditrice digitale. "È un periodo obiettivamente difficile" per lei, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all' inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata.

L'assenza dalle passerelle di Chiara Ferragni, l'indizio della crisi

Un alto indizio che rivela il periodo molto complicato di Chiara Ferragni - habitué delle passerelle di Miuccia Prada - è la sua assenza alla sfilata della collezione donna autunno-inverno di Prada dopo che ieri aveva disertato anche le passerelle di Fendi. Resta l’attesa di capire se l’influencer parteciperà alla sfilata di Donatella Versace, prevista per domani nell'ambito della Fashion Week milanese, di cui è grande amica.

Le frasi motivazionali di Chiara Ferragni

Un altro indizio arriva, come da prassi, dai social. "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è mollare. Ti voglio bene". È una delle frasi, in questo caso di Magic Johnson, pubblicate nelle stories di Chiara Ferragni su Instagram (poche ore prima dell'uscita della notizia della separazione lanciata da Dagospia). Si tratta di una dedica sul libro (A tutto c'è una soluzione). Poi, una massima: "Il potere non è fuori ma è dentro di te". A intenerire, più una foto in controluce di suo figlio Leone nel lettone di mamma e papà mentre dorme sotto il piumone, coronata da un cuoricino. Ieri su TikTok Ferragni aveva condiviso un video con Leone, con la descrizione: "Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe in questo periodo". I due al momento hanno scelto di non parlare della crisi.