Tale e Quale, Pretelli: "Ho chiesto scusa a Lazza"

Pierpaolo Pretelli ha chiesto scusa a Lazza dopo averlo imitato a Tale e Quale Sanremo. Il cantante non ha particolarmente gradito quanto accaduto nel programma di Rai1: "La TV italiana: un tipo a Tale e Quale Sanremo che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo "Yo, bella fratello”. Panariello che mi da dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan (il comico è un tifoso rossonero come Lazza, ndr). Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio tvb. Italia di fango", ha scritto su X per poi aggiungere: "Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo". E così non è tardata ad arrivare la reazione di Pretelli...