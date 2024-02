Jennifer Lopez scoppia a piangere: "Ecco cosa ha fatto Ben Affleck per me"

ROMA - Le lacrime di Jennifer Lopez per Ben Affleck. L’attrice e cantante americana in una scena del suo documentario appena lanciato ‘The Greatest Love Story Never Told’, ha parlato della storia d’amore con l’attore sposato a Las Vegas a luglio del 2022. Un rapporto turbolento all’inizio, il tira e molla, poi le nozze. “Quello che ha detto e quello che ha visto mi ha fatto credere in me stessa. E sono parole che vengono solo dall’amore. Nessun altro avrebbe potuto farmi vedere questo su me stessa. È stato molto commovente. Non pensavo molto a me stessa e quindi il mondo non pensava molto a me. Poi tutto si è allineato”, le parole di J-Lo durante una scena del documentario.