Eleonora rompe il silenzio su Niccolò: "La nostra relazione dopo MasterChef"

Eleonora dopo MasterChef e il libro di ricette

"Come ho mantenuto il segreto di aver vinto? Mi sono chiusa in casa, che non mi ha fatto per niente male, e quando uscivo stavo ben attenta. Sette mesi di pericolo costante ma ce l’ho fatta. - ha fatto sapere inoltre Eleonora - Non esiste la memoria del momento tra la fine della cucinata e il verdetto, forse perché ero completamente fuori di me. Quando ho presentato il dolce mi ricordo che sono scoppiata a piangere e poi black out. La prova in esterna dallo chef Uliassi è stata per me il momento più alto di questa avventura, eravamo tutti emozionati e felici, abbiamo condiviso questo momento di estrema emozione e per me cucinare lì è stato come cucinare a casa ed è stato una svolta per il modo in cui adesso vedo il mio futuro". In merito al libro di ricette in uscita l'8 marzo e dal titolo Laboratorio di sapori 80 ricette ganzissime, Eleonora ha anticipato: "Nel libro c’è il mio sperimentare in cucina, un percorso tutto mio di conoscenza, quasi di prova, ci sono letteralmente i miei esperimenti come in un vero laboratorio. Ci spero che siano ganze, è un viaggio che ho fatto con la mente in giro per il mondo. Non ho viaggiato molto perché anche questo mi mette ansia, strano! È una ricerca di sapori da tutto il mondo".