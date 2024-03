Paola Perego si sente male e non torna in tv, le parole di Simona Ventura

Ansia e preoccupazione per gli spettatori di Rai2, che durante il programma Citofonare hanno visto Paola Perego sparire dopo la pausa pubblicitaria. La conduttrice, in coppia con Simona Ventura , si è assentata durante lo stacco per la pubblicità e non è più tornata , con il programma che intanto è andato avanti.

Paola Perego fa preoccupare i fan

A tranquillizzare la situazione ci ha pensato l'altra conduttrice, Simona Ventura, che in diretta ha spiegato: "Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa". Anche la stessa Perego, operata poco tempo fa per un tumore ai reni, sui social ha rassicurato i fan: "Buongiorno. Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò seguire la diretta con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima".