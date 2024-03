"Nonna ci produce un film" di Garibaldi sbarca su Prime e Chili

La trama di “Nonna ci produce un film” racconta di una burbera vedova con un solo desiderio: la realizzazione di un documentario sulla storia del consorte, regista d’essai, da lei ritenuto genio incompreso. Al fine di produrlo simulerà di star male pur di raggruppare la famiglia con cui non si parla da parecchio tempo. La figlia ed i nipoti raggiungendola al capezzale fingeranno di darle ascolto ma in realtà i piani che hanno escogitato sono totalmente diversi! La pellicola prodotta dalla “Imagine The Stars” prosegue parallelamente l’irrefrenabile distribuzione estera, macinando consensi in molteplici ed incuriosite nazioni. Tante sono le soddisfazioni ottenute dal regista ed autore nel corso della sua più che trentennale carriera (iniziata nel 1987), fin dal suo duplice debutto, avvenuto come attore a soli diciassette anni assieme a Miss Italia 1983, Raffaella Baracchi (diventata successivamente nota alle cronache per aver sposato Carmelo Bene) e Rocco Papaleo. Mentre in qualità di autore e regista, sempre nello stesso anno, scrivendo e dirigendo “Bolle di Gloria” per il Ministero dell’Istruzione con protagoniste più di venticinque ragazze, impegnate in una folle e riuscitissima attualizzazione dei classici. Oggi di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia tra teatro (più di 20 gli spettacoli scritti e diretti, tra cui la saga “Natale in Condominio” creata per il primo attore e coreografo Fabio Massimo Casavecchia) televisione per la Rai (“Una poltrona per Due” intelligentissimo talkshow, “Passioni d’Amore” che gli valse il premio Diego Fabbri) e cinema con il cortometraggio “Carrozzelle Felici” prodotto dall’Istituto Luce. Da non dimenticare infine il suo ruolo di agente dello spettacolo e talent scout con la gestione in esclusiva di grandissimi nomi dello showbiz italiano come Maria Giovanna Elmi, Kaspar Capparoni, Brigitta Boccoli e Adriano Aragozzini, più una infinita serie di emergenti da lui forgiati e proposti.