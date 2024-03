"L'unica donna per me", debutto in teatro a Roma

Coppia nella vita e sul palco per lo spettacolo "L'unica donna per me", pronto al debutto al Teatro Golden di Roma con i due protagonisti Attilio Fontana e Clizia Fornasier. Quando l'amore è una tempesta la risata è il miglior rifugio ed infatti in questa commedia di Norm Foster, diretta da Luigi Russo che ha curato anche l'adattamento, troviamo Pietro e Anna in un bistrò. I due sono stati sposati ma il matrimonio non ha funzionato. Un susseguirsi di flashback e battute sul passato porta gli spettatori a "rivivere" la loro storia d'amore curiosa e sorprendente, che crea un legame empatico con i due personaggi. Pietro e Anna sono decisamente diversi, ma complementari e si raccontano con profonda ironia, un pizzico di originalità, alternando , alternando momenti di gioia, allegria, amarezza, con un finale tutto da scoprire. Uno spettacolo delizioso con una coppia d'eccezione, due interpreti ideali per un testo divertente nel quale rispecchiarsi.