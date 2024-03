Snap, “Senza nulla a pretendere”: l’attualità come non l’avete mai vista

NAPOLI - Una prima serata di comicità e fatti del momento. Da lunedì 11 marzo , alle 20.50, parte “SNAP - Senza Nulla a Pretendere” , il nuovo programma in onda su Canale 21 che mette generazioni a confronto tra cronaca e attualità, con la tipica comicità napoletana ricca di monologhi e musica. Un’idea che non vuole né aggiungere, né togliere. Senza nulla a pretendere, appunto. Un cast di comici ed attori pronti a raccontare in questa prima stagione com'è cambiato il modo di raccontarsi. Giovani sempre più social e meno giovani sempre più collegati.

Snap, otto puntate di comicità

I social oggi sono diventati la nostra televisione. Lì troviamo pezzi di trasmissioni e in televisione troviamo pezzi di social. Questa nuova avventura in 8 puntate, grazie ai testi di Francesco Burzo, Ciro Ceruti e Antonio D’Ausilio, porta al telespettatore una riflessione definitiva della realtà attuale. La conduzione è affidata alla performer Shaila Gatta, record di presenze a Striscia la Notizia con oltre 1 milione di follower. Il cast fisso è formato da volti noti della comicità: Ciro Ceruti, Antonio D'Ausilio, Rosalia Porcaro, Paco De Rosa che condivideranno la scena con il primo super ospite: Francesco Paolantoni, indimenticabile in TV e virale sui social. La colonna sonora del programma è affidata ad Helen Teszfaghi e gli Afroblue. Il programma è prodotto da Canale 21 e 361 on demand con la regia di Antimo Campanile.