John Cena nudo agli Oscar 2024: il motivo del gesto

John Cena si è presentato nudo agli Oscar 2024. Il 46enne è salito sul palco per annunciare il film vincitore della sezione 'Costume Design' e ha voluto rendere omaggio a questa categoria indossando un look decisamente insolito. Vestito solo di Birkenstock e della busta con il nome del vincitore, il wrestler e attore ha sottolineato l’importanza dei costumi affermando: "I costumi… sono molto importanti. Forse l’elemento più importante che c’è". Subito dopo è stato assistito dal presentatore della serata, Jimmy Kimmel, per ricomporsi.