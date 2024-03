Oscar 2024, Emma Stone rompe il vestito: tutta colpa di Ryan Gosling

Oscar 2024: perché si è rotto il vestito di Emma Stone

"Penso sia successo durante ‘I’m just Ken’ (l’esibizione di Ryan Gosling). Ne sono sicura. Ragazzi, è stato davvero travolgente" - ha spiegato Emma Stone, riferendosi alla precedente esibizione del collega che ha fatto scatenare tutti - Ho anche perso la voce ma non importa. Alle donne su questo palco, siete incredibili. Incredibili le donne che competevano in questa categoria: Sandra, Annette, Carey, Lily, voglio condividere questo premio con voi. Sono incredibilmente colpita ed è stato un onore fare tutto questo insieme. Spero che continueremo a fare ancora di più insieme". Per la Stone è il secondo premio della sua carriera: ha ricevuto il primo con La la land, dove recitava proprio accanto a Gosling, con il quale ha un rapporto d'amicizia che dura ormai da tempo.