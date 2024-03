Chi è Messi, il cane degli Oscar 2024: storia e cosa c'entra con il calciatore

Agli Oscar 2024 non è passata inosservata la presenza di una cane seduto in platea, tra gli altri divi di Hollywood. Il quattrozampe in questione è Messi, uno dei protagonisti di Anatomia di una caduta, il film diretto da Justine Triet che ha vinto l'ambita statuetta per la miglior sceneggiatura originale. Dall'uscita del film, Messi è diventato una celebrità mondiale, facendo apparizioni alle premiazioni e sedendosi per le varie interviste. Qualcuno ha addirittura chiesto una sua candidatura agli Oscar ma per il momento si è dovuto accontentare del Palm Dog Award, il premio che tiene conto dei cani che si sono comportati meglio nei film dell'anno.