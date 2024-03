Malore improvviso per Loredana Bertè, ricoverata: annullato il concerto a Roma

Loredana Bertè, malore e ricovero: la nota dello staff

"Siamo veramente costernati - dicono dal suo staff - ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve". L'inossidabile Bertè era già a Roma da ieri (10 marzo) e - come si legge in una nota - "non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso". La cantante aveva dolori già dalla mattina e nel pomeriggio è stata visitata in una clinica privata dove le è stato consigliato dal medico il ricovero. Lo spettacolo è stato prontamente riprogrammato sempre al Teatro Brancaccio per il 15 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.

La partecipazione a Sanremo e il premio Mia Martini

Loredana Bertè è reduce da una gloriosa partecipazione al festival di Sanremo, dove non solo ha convinto fan di tutte le età ma è stata premiata con il riconoscimento della Critica intitolato alla sorella, Mia Martini. Il brano presentato, 'Pazza', è un pezzo dichiaratamente autobiografico, un inno alla libertà dai pregiudizi e dalle ipocrisie e fa parte dell'album 'Ribelle', una raccolta in 3 cd, 2 lp e in digitale, un'antologia di 57 brani che condensano la straordinaria carriera dell'artista, tra best of e duetti. Ma non basta: l'inossidabile regina del rock il 24 febbraio ha partecipato a 'Una voce per San Marino', classificandosi al secondo posto. Tra i coach di 'The Voice Senior', il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1, è stata anche ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', sul Nove, domenica 3 marzo.