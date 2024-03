Giovanni Allevi non sta bene, concerto annullato

Giovanni Allevi non si esibirà a Taranto il prossimo venerdì 15 marzo. Il concerto era previsto al Teatro Orfeo ma gli organizzatori hanno dovuto rinviarlo al prossimo 30 aprile "a causa di problemi di salute dell’artista". Il pianista e compositore è tornato ad esibirsi dal vivo nei teatri di tutta Italia dallo scorso febbraio. L'ultimo post del compositore è di quattro giorni fa, dove ha condiviso una delle sue riflessioni filosofiche con il grande pubblico: “Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo”.