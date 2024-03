Fiorello, emozione in diretta per la festa del papà mentre canta con la figlia

Sorpresa ed emozione oggi, 19 marzo, a Viva Rai Due da Fiorello. Il conduttore, per la Festa del papà, ha ospitato sua figlia Angelica, 18 anni a giugno, e con lei ha cantato una versione dolcissima de "La prima cosa bella". Emozionato, a tratti commosso, Fiorello è arrivato al Foro Italico con la sua ragazza a bordo di una 500, poi si sono seduti su una panchina a cantare. Infine, hanno fatto a tutti gli auguri per la festa del papà. E qualcuno, a casa e tra il pubblico, non è riuscito a trattenere le lacrime.