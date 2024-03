Isola dei Famosi, l'Intelligenza artificiale sceglie la conduttrice: i dettagli

Se in Italia c'è grande attesa per L'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria (che prende il posto di Ilary Blasi), la Spagna ha deciso di affidarsi all'intelligenza artificiale. La nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola del noto reality show, sarà condotta da Alba Renai, un’influencer virtuale, creata lo scorso settembre dalla VIA Talents, divisione dell’agenzia di marketing spagnola BE A LION. Sulla sua bio di Instagram, dove conta oltre 6mila follower (ma il numero è destinato a crescere), si definisce come una creator digitale, “pronta a riempire la rete di divertimento e creatività”.