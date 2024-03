Tour Umberto Tozzi, 12 nuove date in Italia

“L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, la straordinaria tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live e che attraverserà 3 continenti tra il 2024 e il 2025, si arricchisce di 12 NUOVE DATE IN ITALIA che si aggiungono alle 2 date evento del 20 giugno alle Terme di Caracalla di ROMA e del 7 luglio in Piazza San Marco a VENEZIA e alle già annunciate tappe di Catania (22 agosto), Macerata (28 agosto), Vicenza (4 settembre), Caserta (13 settembre), Milano (5 ottobre) e Torino (12 ottobre).



Queste le 12 nuove date de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”:

12 luglio 2024 – Cattolica (RN), Arena Della Regina

15 luglio 2024 – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

17 luglio 2024 – Piacenza, Palazzo Farnese

18 luglio 2024 – Varese, Giardini Estensi

25 luglio 2024 – Palmanova (UD), Piazza Grande

6 agosto 2024 – Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello

8 agosto 2024 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

11 agosto 2024 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

12 agosto 2024 – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

23 agosto 2024 – Palermo, Teatro di Verdura

25 agosto 2024 – Cirò Marina (KR), Mercati Saraceni, Krimi Sound

8 settembre 2024 – Brescia, Piazza Della Loggia, Brescia Summer Music

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 40 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi. L’annuncio a sorpresa dell’ultimo tour di Umberto Tozzi è stato dato dall’artista il 15 marzo 2024, al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte, l’ultima delle quali a gennaio 2024, e che sarà una delle immancabili tappe de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”.



In occasione dell’annuncio dell’ultimo tour della carriera è stata presentata in anteprima una versione speciale e inedita della hit “Donna amante mia” in cui Umberto Tozzi duetta con il cantautore e polistrumentista, fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che ha anche prodotto il brano. “Donna amante mia” sarà disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 22 marzo, in concomitanza con la pubblicazione del videoclip su YouTube (canale ufficiale VEVO Umberto Tozzi).



Queste le date de “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR” prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music: 17 maggio 2024 – MALTA, Ghaxaq Grounds, Summer Lust Festival

29 maggio 2024 – ROMANIA, Bucharest, Sala Palatului

20 giugno 2024 – ITALIA, Roma, Terme di Caracalla

7 luglio 2024 – ITALIA, Venezia, Piazza San Marco

9 luglio 2024 – FRANCIA, Le Lavandou, Grande Plage du Lavandou

12 luglio 2024 – ITALIA, Cattolica (RN), Arena Della Regina – NUOVA DATA

15 luglio 2024 – ITALIA, Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima – NUOVA DATA

17 luglio 2024 – ITALIA, Piacenza, Palazzo Farnese – NUOVA DATA

18 luglio 2024 – ITALIA, Varese, Giardini Estensi – NUOVA DATA

21 luglio 2024 – GERMANIA, Regensburg, Thurn und Taxis Palace, Schlossfestspiele

25 luglio 2024 – ITALIA, Palmanova (UD), Piazza Grande – NUOVA DATA

28 luglio 2024 – BULGARIA, Plovdiv, Ancient Theatre

2 agosto 2024 – FRANCIA, Chamonix, L’Index en Fête

6 agosto 2024 – ITALIA, Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello – NUOVA DATA

8 agosto 2024 – ITALIA, San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi – NUOVA DATA

11 agosto 2024 – ITALIA, Castiglioncello (LI), Castello Pasquini – NUOVA DATA

12 agosto 2024 – ITALIA, Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli – NUOVA DATA

18 agosto 2024 – GERMANIA, Ulm, Klosterhof Wiblingen

22 agosto 2024 – ITALIA, Catania, Villa Bellini

23 agosto 2024 – ITALIA, Palermo, Teatro di Verdura – NUOVA DATA

25 agosto 2024 – ITALIA, Cirò Marina (KR), Mercati Saraceni, Krimi Sound – NUOVA DATA

28 agosto 2024 – ITALIA, Macerata, Sferisterio

31 agosto 2024 – CROAZIA, Montraker Vrsar Query, Summer Festival

1° settembre 2024 – CROAZIA, Opatija, Summer Stage

4 settembre 2024 – ITALIA, Vicenza, Piazza dei Signori, Vincenza in Festival

8 settembre 2024 – ITALIA, Brescia, piazza Della Loggia, Brescia Summer Music – NUOVA DATA

13 settembre 2024 – ITALIA, Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

5 ottobre 2024 – ITALIA, Milano, Forum

12 ottobre 2024– ITALIA, Torino, InAlpi Arena

2 novembre 2024 – SVIZZERA, Zurigo, Kongresshaus

19 gennaio 2025 – GERMANIA, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20 gennaio 2025 – GERMANIA, Munich, Deutsches Theater

21 gennaio 2025 – GERMANIA, Stuttgart, Liederhalle, BeethovenSaal

23 gennaio 2025 – GERMANIA, Freiburg, Konzerthaus

25 gennaio 2025 – SVIZZERA, Lugano, Teatro LAC

16 febbraio 2025 – AUSTRIA, Bregenz, Festspielhaus

19 febbraio 2025 – GERMANIA, Frankfurt, Alter Oper

22 febbraio 2025 – BELGIO, Bruxelles, Foret National

24 febbraio 2025 – AUSTRIA, Vienna, Wiener Konzerthaus

20 marzo 2025 – CANADA, Vancouver

22 marzo 2025 – CANADA, Montreal

23 marzo 2025 – CANADA, Toronto, Rama Theater

25 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, New York, Manhattan Center

27 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Boston

29 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Atlantic City, Hard Rock Theater

30 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Chicago, Des Plaines Theatre

11 maggio 2025 – FRANCIA, Paris, L’Olympia

13 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Perth, Astor Theatre

15 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Adelaide, Thebarton Theatre

17 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Sydney, State Theatre

18 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Melbourne, The Palais Theatre