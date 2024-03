Geolier annuncia una nuova canzone e fa una sorpresa che lascia senza parole i fan: il duetto è inaspettato

NAPOLI - Che i due stessero collaborando da tempo non è di certo un segreto. Tanti avvistamenti , tanti rumors ma ora c'è il prodotto finale, un brano atteso da milioni di fan : Geolier e Ultimo annunciano sui social l'uscita di una canzone , ' L'ultima poesia ', che sarà pubblicata venerdì 22 marzo a partire dall'1:00. I due artisti hanno infatti postato sui propri profili Instagram un video con la versione 'casereccia' del brano, in cui due universi musicali differenti tra loro si incontrano fino a intrecciarsi.

Geolier e Ultimo, il duetto in napoletano emoziona i fan

Il rapper napoletano, che ha chiuso al secondo posto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, è riuscito nell'impresa di 'staccare' Ultimo dalla sua 'romanità', portandolo a cantare per la prima volta in napoletano rendendo così omaggio alla città partenopea, nella quale l'artista romano si esibirà - allo stadio Maradona - l'8 e 9 giugno prossimi. Il brano, prodotto da Takagi e Ketra, è il seguito naturale di I p' me, tu p' te, la canzone con cui Geolier fa incontrare due mondi musicali diversi tra loro: "I due artisti - si legge nella nota stampa - si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare".