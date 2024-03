La pupa e il secchione torna in tv: c'è anche Aldo Montano

Torna in tv La pupa e il secchione: Mediaset ha annunciato la nuova edizione del programma, che partirà ufficialmente mercoledì 10 aprile su Italia Uno. Alla conduzione Enrico Papi. In giuria il campione di scherma Aldo Montano, che sarà affiancato da Paola Barale e dalla giornalista Candida Morvillo. Il cast di concorrenti non è stato ancora svelato ma la prima puntata del format è stata già registrata. Lo scorso anno Montano ha preso parte a Back to school e ospite speciale de L'Isola dei Famosi mentre nel 2021 è stato protagonista al Grande Fratello Vip.