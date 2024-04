Carla Bruni e la confessione sull'alcol: "Tendo alle dipendenze..."

Carla Bruni protagonista della prima puntata di Belve in onda domani, martedì 2 aprile, su Rai 2. La cantante ed ex modella, sposata con l'ex presidente francese Sarkozy, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani: "Ci eravamo ripromesse di vederci davanti ad un bicchiere di vino, ma lei mi ha detto che quando beve, non ricorda più nulla", ha detto la conduttrice. "E' vero, infatti ho quasi smesso di bere, ho problemi di dipendenze da quando ero piccola", ha ribadito Carla Bruni.