Isola dei Famosi 2024 cast: ecco i nomi di tutti i naufraghi

È stato finalmente svelato il cast completo de L'Isola dei Famosi 2024, che non sarà più condotta da Ilary Blasi bensì da Vladimir Luxuria. "Quando me l’hanno proposto ho pensato a uno scherzo telefonico, ma poi ho accettato subito con gioia. È un programma che amo e che ha migliorato la mia vita", ha fatto sapere l'ex parlamentare, che in passato è stata concorrente, inviata e opinionista del programma.