Rose Villain infuriata: "Mi sento violata e a disagio, denuncio tutti"

"Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake". Comincia così l'appello social che Rose Villain, la cantante che ha partecipato all'ultimo Sanremo con il singolo "Click boom!", ha lanciato tramite Instagram e Twitter per evitare che alcune foto fake che la ritraggono, diventate virali, possano continuare a circolare sul web. Un problema che in tempi recenti ha riguardato anche Taylor Swift e che spesso coinvolge le celebrità del mondo dello spettacolo e non solo.