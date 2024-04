È morta l'attrice Paola Gassmann, il dolce messaggio del fratello Alessandro

Il messaggio di Alessandro Gassmann per la morte della sorella Paola

"Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta", ha scritto Alessandro Gassman su X. Paola era sorella anche di Vittoria e Jacopo. Per tutta la sua carriera la Gassman si è dedicata quasi esclusivamente al teatro, con qualche sporadica apparizione televisiva in commedie e sceneggiati.