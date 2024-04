Amici, Maria De Filippi e il messaggio nascosto a Stefano De Martino

Da tempo un profondo legame unisce Maria De Filippi e Stefano De Martino . E la conduttrice Mediaset non perde occasione per ricordarlo, come avvenuto nell'ultima puntata di Amici, dove ha ospitato il comico Vincenzo De Lucia , amico di De Martino e sempre presente nei suoi show Rai. "Un bacio a Stefano" , ha detto la De Filippi al termine della divertente performance.

Vincenzo De Lucia ad Amici imita Maria De Filippi

Ad Amici Maria De Filippi ha presentato Vincenzo De Lucia come sua sorella dopo aver sottolineato di avere un fratello di sangue. De Lucia è entrato in studio imitando Maria, come fatto anche in altri spettacoli, vestito come si vestirebbe lei in una delle prossime puntate, e poi ha colto la palla al balzo per leggerle una lettera come si usa fare a C'è posta per te. Un'imitazione divertente che è stata molto apprezzata sui social network.