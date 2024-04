Zendaya show a Che tempo che fa: la risposta su Sinner è spettacolare

Zendaya su Sinner

"Prima di questo film non mi sono mai interessata di tennis, ora ne sono ossessionata, è uno sport bellissimo. Abbiamo avuto un regista bravissimo e quindi sembro anche brava sul campo, ma la verità è che non ne so niente, ma mi piace tantissimo". Zendaya ha parlato poi di Sinner, che ha visto in campo a Montecarlo. "E’ stato bellissimo vedere Sinner dal vivo, però per me sono tutti fantastici, non sono in grado di dare un giudizio".