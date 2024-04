Lory Del Santo e il sesso: "Le misure? L'importante è che si muova..."

Lory Del Santo è la protagonista della prossima puntata di Belve, in onda su Rai2 martedì 23 aprile. Alla domanda della conduttrice Francesca Fagnani sugli uomini, i congiuntivi e le foto che le mandano i suoi spasimanti, la showgirl dichiara: "I congiuntivi non li azzecca nessuno, ma io non ho mai parlato di misure, non mi interessano le misure, zero. Ancora basiamo le relazioni sulle misure? No....".