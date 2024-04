Concerto 1 maggio 2024 a Roma: conduttori, cantanti e dove vederlo

Torna il Concerto dell'1 maggio a Roma con tante novità. A partire dalla location: il Concertone quest'anno lascerà piazza San Giovanni per spostarsi al Circo Massimo per via dei lavori in vista del Giubileo del prossimo anno. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. "Pensiamo sia importante affermare la costruzione di un'Europa in cui la persona e il lavoro tornino a essere punti centrali di riferimento - ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini - perché le nuove generazioni non abbiano davanti un futuro di precarietà. Vogliamo rimettere al centro il lavoro, la giustizia sociale e la pace per dare speranza nel futuro".

Chi sono i conduttori del Concerto dell'1 maggio a Roma

Nuova location per il Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma ma anche nuovi conduttori. Dopo sei anni non ci sarà più Ambra Angiolini. Alla guida dell'evento due cantanti: Noemi e Ermal Meta (che canteranno anche durante la serata). La prima parte dello show sarà invece affidata a BigMama, una delle protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo. "Sarà come sempre un primo maggio all’insegna dell’unione, della pace e di tutti quei valori sociali che ci servono per andare avanti", ha affermato Ermal durante la presentazione stampa dell'evento.

Chi c'è al Concerto dell'1 maggio a Roma: i cantanti

Ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D'amico, Ditonellapiaga, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista. E poi: Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi. E ancora: Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Dove vedere il Concerto dell'1 maggio a Roma: canale e orario

Il Concertone, come da tradizione, sarà a ingresso gratuito e sarà trasmesso (a partire dalle ore 15.15 e fino alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e andrà in onda su RaiPlay e Rai Italia. Il Primo Maggio 2024 avrà un’anteprima live condotta da BigMama e in esclusiva per Rai Play, con inizio fissato per le 13.15 circa.