Margherita Buy e il bacio a Sabrina Ferilli: "È stato bellissimo..."

Ospite di Francesca Fagnani a Belve Margherita Buy ha ricordato il bacio che si è scambiata con Sabrina Ferilli per esigenze di copione. "Vi siete dovute bere prima una grappa!", ha sottolineato la Fagnani. "Meno male che lei ce l’aveva! Aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere", ha replicato la Buy, per poi aggiungere: "Però devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non mi sono vergognata con lei".

Margherita Buy a Belve: il rapporto con il sesso

In merito al suo rapporto con il sesso Margherita Buy ha fatto sapere a Belve: "Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è il mio obiettivo. Non è mai stata una mia priorità". L'attrice ha inoltre rammentato le canne fumate durante l'adolescenza con gli amici: "Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe".