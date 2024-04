Sugo gate, Ligabue replica ad Antonella Clerici: lei fa una proposta al cantante

La risposta di Luciano Ligabue ad Antonella Clerici

"Cara Antonella no, non ho mai detto che tu sappia di sugo, scusa se sorrido, ma è veramente una roba troppo assurda. - ha spiegato Ligabue su Instagram - Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato, per il motivo che Sanremo a me mette molta tensione e preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella". Luciano ha aggiunto: "Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che avresti chiesto scusa nel caso in cui questa cosa non fosse stata vera, quindi accetto le tue scuse e ti abbraccio".

La proposta di Antonella Clerici a Ligabue

Antonella Clerici ha controreplicato in diretta, durante l'ultima puntata del suo show È sempre mezzogiorno (che ha aperto proprio sulle note di una canzone di Ligabue): "Ha detto di non essere stato lui a dire che sapevo di sugo. E quindi io gli credo naturalmente, forse la verità non si saprà mai, chissà chi era. Però avrei una propostina: Liga, vieni col Lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo a È sempre mezzogiorno quando vuoi. Finisce qui, cioè finisce quando vieni!".