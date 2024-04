Gran Galà Internazionale “Magic!”, grande evento a Roma

La magia di un sorriso, questa la mission del super cast che all'Auditorium della Conciliazione, il 4 e 5 maggio 2024, darà vita ad una nuova edizione di "Magic!", il Gran Galà Internazionale di Magia che dal 2014 torna puntuale nella Capitale per dispensare incanto, stupore, meraviglia, ovviamente formato famiglia. Dieci anni di effetti speciali, discipline circensi, hanno accompagnato le performance degli artisti che si sono avvicendati sul palco, provenienti da ogni parte del mondo. Per il 2024 il direttore artistico Alessio Masci e la regista Francesca Bellucci hanno convocato alcune tra le più grandi star della magia contemporanea. Tutti pronti a conquistare il pubblico con misteri ed illusioni da lasciare senza fiato. Un cast di campioni per uno show tutto dal vivo, decisamente imperdibile. Lo spettacolo, che si terrà il 4 e 5 maggio nello splendido scenario del teatro a due passi da San Pietro vedrà alternarsi, in un programma serrato ed avvincente: Lupis, Hannu Juntunen, Ramò e Alegria, Jimmy Delp, Starman, Evolution Dance Theater, Sara Maya, Erix Logan. Due date magiche per sognare ad occhi aperti.