“Voglio te”, il nuovo singolo del noto artista salentino Gabriele Nahi

Il Salento è una terra calda ed ospitale, percorsa da antiche tradizioni e ritmi coinvolgenti, che rendono questa parte d’Italia assolutamente affascinante. Uno scenario che ha ispirato molti cantanti famosi per l’ambientazione dei propri videoclip, ma nel contempo è patria di tante voci famose che portano il nome dell'Italia in giro per il mondo riscuotendo grande successo in ogni continente. Da Dolcenera a Emma, da Alessandra Amoroso ad Apres La Classe, ai Negramaro.....ai Sud Sound System......

Da qualche tempo in questa terra meravigliosa, che racchiude un'esplosione di colori, arte, cultura e sapori, è nata una nuova stella pronta a conquistare il Paese con la sua voce: Gabriele Nahi, studente di Giurisprudenza presso l'Università del Salento, ma anche giovane artista oltre che bravo e anche bellissimo, il che non guasta mai, già molto apprezzato soprattutto tra le giovanissime e vanta già diversi anni di esperienza in ambito musicale e ha studiato canto e pianoforte da quando aveva sette anni.

Il giovane cantante salentino dopo il successo dei singoli “Karma” e “Punti fermi” usciti nel 2023 presenta un nuovo brano inedito dal titolo “Voglio Te”, nato dalla collaborazione con l’autore Andrea Amati e Fabio Vaccaro (in arte Biko), che ne ha curato l’arrangiamento. Il testo è una dichiarazione d’amore ad una ragazza ed esprime, attraverso una serie di metafore, un grande desiderio di stare insieme a lei e di condividere le proprie emozioni, per poi esplodere in un più diretto “voglio te” nell’inciso.

Musicalmente il brano alterna un beat anni 80 con delle parti in stile ballad moderne.