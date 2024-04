Le canzoni di Shakira in vendita ad un prezzo clamoroso

Il consiglio di amministrazione di Hipgnosis Songs Fund, che possiede l'intero catalogo musicale di Shakira e di altri noti artisti, ha dato il via libera all'offerta lanciata da un ente sostenuto da Blackstone del valore di circa 1.472 milioni di euro per l'acquisto di tutte le loro canzoni. La società ha rilasciato una dichiarazione, inviata alla Borsa di Londra, riconoscendo che tale offerta rappresenta un premio interessante per gli azionisti. Ha espresso inoltre la propria intenzione di “raccomandare all’unanimità” che gli azionisti di Hipgnosis accettino la proposta sostenuta da Blackstone. “Da quando abbiamo iniziato la nostra revisione strategica, ci siamo chiaramente concentrati sull’analisi di tutte le opzioni per offrire valore agli azionisti. Siamo lieti che, a seguito degli interessi concorrenti nell’acquisizione di Hipgnosis, i nostri investitori abbiano l’opportunità di realizzare immediatamente la loro partecipazione a un premio più elevato”, ha ribadito Robert Naylor, Presidente di Hipgnosis.