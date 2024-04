Belve chiude, stasera l'ultima puntata con Francesca Fagnani. Ospiti e anticipazioni

Francesca Pascale a Belve

A Belve Francesca Pascale ha raccontato di quegli scatti pubblicati con Paola Turci quando ormai la relazione con Silvio Berlusconi era alla fine: "Quelle foto sono state fatte da una persona di Forza Italia vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata". Su quel presunto complotto contro di lei, non ha fatto nomi ma ha spiegato che i paparazzi "erano mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo". A Francesca Fagnani la Pascale ha poi rivelato di non aver mai chiesto a Berlusconi il matrimonio: "Non ho mai sentito la voglia di sposarmi anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente, piuttosto che finto, meglio niente".

Mara Maionchi a Belve

Mara Maionchi a Belve si è invece scagliata contro Tiziano Ferro. "Non ha capito la fortuna di avermi incontrata", ha detto la produttrice musicale a Francesca Fagnani. "Non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza". La Maionchi ha poi parlato della sua dipendenza dal gioco d’azzardo: "Non so se dire se ho una dipendenza, però mi piace, poi mi contengo". Per quanto riguarda la famiglia, Mara Maionchi ha ricordato il tradimento del marito e come lo ha scoperto, ossia trovando una ricevuta d’albergo nella tasca dei pantaloni. "Devo ammettere che in parte è stata anche colpa mia se ha cercato qualcosa fuori. La luce rossa non c’era mai, una tragedia insomma. Sessualmente sono un po’ modesta… non sono portata per le luci rosse… ho sempre l’abat jour".