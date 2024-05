Concerto primo maggio: scaletta, ospiti e dove vederlo in tv

Concerto primo maggio: gli ospiti e l'idea del docu-film

Tra gli ospiti ci sarà anche l’etologa e antropologa e scrittrice Jane Goodall, nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé e per il suo impegno ambientale. Il tutto in uno scenario mai visto per un Concertone mai così speciale, al punto che gli organizzatori non hanno resistito all'idea di fare un docu-film. "Abbiamo cercato di riprendere e raccontare cosa c’è dietro il Primo Maggio, siamo al centro di Roma, in un ruolo archeologico - ha rivelato Massimo Bonelli, direttore artistico e event manager del Concerto -. Lo stiamo facendo per avere un documento storico per noi". Da 'regalare' anche ai partecipanti. L'anno scorso furono in 300mila sotto la pioggia a San Giovanni. E la pioggia (il meteo prevede rovesci intensi) non mancherà di essere presente neanche stavolta.