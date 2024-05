Alena Seredova: il figlio David Lee Buffon debutta in televisione

Debutto in tv per David Lee Buffon, il figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon. Il ragazzino, classe 2009, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 domenica 5 maggio (dalle ore 16.30). Per il giovane si tratta della sua prima intervista televisiva e sarà accompagnato dalla madre soubrette.