Tiziano Ferro: "Laura Pausini un'amica vera, ecco cosa ha fatto per me"

Laura Pausini è un'amica vera. Parola di Tiziano Ferro. Il cantante di Latina ha rivelato che la collega l'ha aiutato molto negli ultimi anni, soprattutto dopo il divorzio da Victor Allen. "Laura è appena venuta da me a Los Angeles con la figlia. Ho cucinato per loro e per i miei figli paccheri al sugo e pollo. Ho visto Laura evolvere come donna, diventare madre, vincere tutto. E l’ho vista anche star male. Oggi posso dire: che culo avere Laura come amica!", ha detto Tiziano a Vanity Fair per poi svelare quello che Laura ha fatto per lui.