Angelina Mango, la battuta alla cantante greca durante l'Eurovision: "De coccio? Vuol dire..."

È tutto pronto per la finale dell'Eurovision 2024 , con Angelina Mango e la sua "La noia", canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, che rappresenterà l'Italia. Mentre sale l'attesa, la figlia del celebre Pino Mango sta spopolando sui social, grazie alla sua interpretazione di " Imagine" e recentemente con un siparietto insieme alla cantante rappresentante della Grecia.

Angelina Mango, siparietto virale sui social

Durante una diretta sui social, Angelina Mango si è incontrata con Marina Satti, rappresentante della Grecia con la sua canzone "ZARI". La cantante greca ha incoraggiato la figlia d'arte a parlare in italiano, chiedendogli la traduzione di "De coccio". Angelina ha cercato di spiegarle al meglio, chiamando anche la sua stylist per aiutarla nella spiegazione. Il tutto davanti al pubblico dei social, scatenato per questo divertente siparietto.