Angelina Mango attesa a Rimini per l'Rds Summer Festival: i dettagli

RIMINI - Ci sarà anche Angelina Mango all'Rds Summer Festival, imperdibile appuntamento estivo sui palchi della riviera romagnola tra il 26 e il 27 luglio. Protagonista indiscussa all'Eurovision Song Contest in corso a Malmo, in Svezia, la vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo allieterà le calde serate riminesi come confermato dal sindaco Jamil Sadegholvaad: "La pazzesca esibizione di Angelina Mango all’Eurovision che si sta svolgendo in Svezia in qualche modo ci riporta a Rimini visto che la giovanissima interprete sarà in città il prossimo 26 e 27 luglio".