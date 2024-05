Minghi shock: "Eurovision? Cantanti con il p... di fuori". Poi il duro commento su Angelina Mango...

"Il Festival europeo? Non l'ho guardato tutto, ma era sodoma e gomorra…non era un festival”. Amedeo Minghi, in un post sui social, ha criticato aspramente l'Eurovision Song Contest che ha visto come vincitore il cantante svizzero, Nemo. "Uno con la gonnellina, ormai è così. Musica? Niente, tante luci, tanti colori, tanti vestiti – prosegue – Musica da vedere non certamente da ascoltare. C’era anche uno che ha cantato tutto nudo – prosegue ancora – Ma non era un continente cristiano questo?”.