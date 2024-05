Taylor Swift, la foto del neonato al concerto di Parigi scatena la bufera social

PARIGI (FRANCIA) - Sta facendo discutere sui social l'immagine di un bambino presente al concerto di Taylor Swift , a ' La Defense Arena ' di Parigi . Nella foto si nota infatti un neonato sdraiato sul parterre (sopra una coperta), circondato da tantissime persone in piedi e con indosso un paraorecchie per proteggerlo dell'alto volume della musica. Nello scatto, accanto al neonato, si nota anche una persona: potrebbe trattarsi di uno dei due genitori . L'unica certezza, al momento, è che l'immagine ha scatenato una vera e propria bufera sui social .

Neonato al concerto di Taylor Swift, i social insorgono

"Non sono una di quelle persone, ma personalmente chiamerei la sicurezza, se vedessi un bambino nel parterre, perché non è un’area sicura per loro”, il messaggio dell'utente che ha postato la foto su 'X'. "Essendo mamma di un bambino di queste dimensioni - sottolinea un utente - non posso proprio immaginare di vederlo partecipare a un concerto". Un altro scrive: "Come possono pensare che portare un bambino in questo tipo di eventi sia una buona idea? Non riesco a immaginare quanto debba essere stato stressante per il bambino trovarsi in quell'ambiente". C'è anche chi ha ipotizzato uno scenario da brividi: "Se ci fosse un’emergenza e tutti dovessero correre per uscire, il bambino verrebbe calpestato o ferito. È così sconvolgente".

Neonato al concerto di Taylor Swift: la spiegazione degli organizzatori

"I termini e le condizioni generali di vendita stabiliscono che tutti i minorenni (senza alcun limite di età) in possesso di un biglietto per un concerto debbano essere accompagnati da un adulto", spiega un rappresentante de 'La Defense Arena' intervistato da 'Page Six'. Il piccolo 'swiftie' era quindi sotto la totale responsabilità dei suoi genitori.