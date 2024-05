"Kate Middleton in calzini e William dj": i curiosi retroscena svelati

LONDRA - Sarebbe impossibile dimenticare una serata da dj con il Principe Harry e la Principessa Kate . Roman Kemp, presentatore tv e radio, ha raccontato al The Times l’incontro con i reali del Regno Unito: “Kate mi ha inviato a qualche after party, una festa in giardino. É stato molto strano”, ha detto Roman. E poi ha continuato: “Il duca di Sussex mi ha avvertito di attenermi a versioni originali di canzoni rap”.

Kemp e il racconto sui reali

“Harry mi ha detto: assicurati di non avere modifiche sulle parolacce delle canzoni rap. E io ho detto ovviamente di non preoccuparsi. Con Kate, insieme ai miei genitori, ci siamo incontrati per il cortometraggio sul benessere mentale. Uno dei giorni più surreali della mia vita. Io, mia madre, mio padre, mia sorella e la principessa seduti intorno al tavolo della cucina. Lei si è tolta le scarpe. Non vedi mai una principessa con i calzini. La sua malattia? Mi ha spezzato il cuore quel video”.