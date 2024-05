Fedez ospite da Cattelan: quando andrà in onda e dove vedere la puntata

Fedez sarà ospite di Alessandro Cattelan in occasione della prima puntata del suo nuovo programma 'Da vicino nessuno è normale', in onda lunedì 20 maggio su Rai 2. Il rapper ha sciolto le riserve, dopo i rumors secondo cui l'ospitata sarebbe saltata, confermando la sua presenza alla trasmissione. In un primo momento la presenza del rapper era stata rinviata a causa delle indagini sul fatto di cronaca dell'aggressione che lo ha coinvolto. Ma lo stop è stato tolto e Fedez potrà partecipare al programma.