Maria De Filippi perde la testa e urla in tv durante Uomini e Donne: "Ma tu che caz... vuoi?". La reazione spiazza il pubblico

Una scena surreale, quasi incredibile è andata in scena durante una puntata di Uomini e Donne . Maria De Filippi perde la calma con uno dei cavalieri presenti in studio che stava discutendo in malo modo con la dama Sabrina . Una reazione alla quale il pubblico non era abiutato e che ha spiazzato anche il pubblico televisivo di casa.

Cosa è accaduto in studio e perché Maria De Filippi è esplosa

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 17 maggio la De Filippi è esplosa contro il cavaliere Fabio. Il tono utilizzato dall'uomo nei confronti di un'altra concorrente non è piaciuto per nulla alla conduttrice che è letteralmente esplosa in un momento di rabbia. Alla frase di Fabio rivolta in tono sgarbato a Sabrina ("Ma tu chi sei? Tu chi sei? Che vuoi?"), la De Filippi è sbottata: "Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla, hai capito?". Una reazione talmente imprevista da lasciare il cavaliere senza parole. Dopo gli applausi del pubblico e il ringraziamento di Sabrina, Fabio è stato costretto a chiedere scusa per l'atteggiamento avuto nei confronti della donna davanti a sè.