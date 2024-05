Successo tv per Marconi: la giornalista Isabella Gordon è esistita davvero?

Chi è Isabella Gordon, la giornalista che bracca Marconi

Tra i personaggi più interessanti della fiction c’è la giornalista italoamericana Isabella Gordon, intrepretata da Ludovica Martino, che viene incaricata dal regime fascista di girare un film propagandistico sulla vita di Marconi. La donna, però, è utilizzata dalla dittatura di Mussolini per carpire informazioni sulle nuove scoperte dello scienziato bolognese, che possano essere sfruttate e propagandate in campo bellico. Tanti telespettatori si stanno chiedendo, in queste ore, se Isabella Gordon sia esistita veramente. L’ufficio stampa Rai, nella sua newsletter del 7 maggio scorso, precisa che si tratta di un “personaggio di finzione”, quindi non è mai esistita davvero. Storicamente c'è una Isabella Gordon, biologa marina scozzese, nata nel 1901 e morta nel 1988, che però non ha nulla a che fare con Marconi. L'Isabella Gordon giornalista d'assalto che "bracca" Marconi quindi, non è mai esistita, anche se dalla produzione della fiction fanno sapere che è ispirata da fatti in parte realmente accaduti.