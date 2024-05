Fedez, il messaggio a Chiara Ferragni e la nuova canzone: "Dici che sono un bastardo"

Non ci sono certezze e fa strano anche pensarlo, visto che Fedez , pubblicamente, ha sempre parlato benissimo dell'ormai ex moglie Chiara Ferragn i. Ma secondo molti, sui social, la frase: "Dici che sono un bastardo" pubblicata dal rapper su Instagram sarebbe un messaggio proprio a Chiara. Intanto, Fedez ha annunciato la collaborazione con Emis Killa attraverso il singolo "Sexy Shop" in uscita venerdì.

Fedez, messaggi per Chiara Ferragni nella nuova canzone

Secondo molti, sui social, nella canzone ci sarebbero riferimenti evidenti alla fine del suo matrimonio. Non è chiaro se siano indiscrezioni, magari per lanciare il singolo, o se invece sia davvero così: non resta che aspettare venerdì per scoprirlo.