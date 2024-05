Omaggio a Agostino Di Bartolomei a 30 anni dalla scomparsa

“Il calcio è come un pianoforte: otto persone lo caricano in spalla, e tre lo sanno suonare. Io faccio parte delle prime otto”

Così potrebbe cominciare la mia storia, la storia di un calciatore, ma anche quella di un marito, di un figlio, di un amico che, lontano da tutti, sta cercando sé stesso.

Non è facile trovarsi, ci vuole allenamento! Così come ci vuole per scriverti una questa lettera, mio caro amico Tino, una lettera che sto preparando da 15 anni, che potrebbe servire per chiarire a me ed agli altri il perché di molte cose.

Però anche nello scrivere, io mi sento… un mediano! E, come ben sai, i mediani non fanno la storia, i mediani sudano e basta, “recuperano palloni e lavorano sui polmoni”. Che poi è un modo più interessante per dire che non fanno niente di interessante.

Però, in questa storia, come nella vita, anche le cose meno interessanti possono sorprendentemente diventarlo. Questione di allenamento.

Il tuo amico Marco