Rocco Siffredi e la sua prima fidanzata: "Vi svelo perché l'ho lasciata"

Il primo amore di Rocco

"Prima di mia moglie ho amato solamente un'altra donna. Anzi una ragazza, Silvie, la prima di cui mi sono innamorato da teenager, avevo 18 anni e ricordo la prima volta che ho dormito con lei tutta la notte, poi mi hanno chiamato a fare il militare e lei non mi ha voluto aspettare. Le ho scritto i primi tre mesi tutti i giorni, poi lei smise di rispondermi. Finito il militare non avrei mai pensato di rincontrarla perché lei era tedesca e invece, incredibilmente, ci siamo ritrovati a Parigi, nello stesso ristorante dove ci eravamo incontrati per la prima volta. Ci siamo abbracciati, ma ormai non provavo più nulla per lei, non le perdonavo il fatto di non aver saputo aspettare".