Amadeus, stasera ultima puntata di Affari Tuoi: orario e dove vederlo

Ultima volta (per ora) di Amadeus in Rai. Sabato 1 giugno andrà in onda su Rai1 la puntata conclusiva di questa stagione di Affari tuoi, il game show che il conduttore ha ripreso dopo diversi anni di stop con grande successo. Oltre sei milioni di telespettatori ogni sera. Come di consueto la puntata è stata già registrata, ma Amadeus dedicherà sicuramente al suo pubblico un saluto speciale. Del resto qualche giorno fa aveva ammesso: "Sono le ultime puntate, ho un'età e mi commuovo facilmente". L'appuntamento è, come sempre, alle 20.35 (è possibile seguire Affari tuoi in streaming gratuitamente su Raiplay). Da lunedì 3 giugno dopo il Tg1 torna Techetechetè, il programma che ripercorre la memoria storica della tv con i preziosi archivi delle Teche Rai.