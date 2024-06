Lenny Kravitz e la clamorosa rivelazione sul sesso: “È così da nove anni, scelta spirituale”

I flirt di Lenny Kravitz e il cambiamento radicale

Un totale cambiamento per Lenny Kravitz, che ha avuto in passato tanti flirt. Tra i tanti quelli con Nicole Kidman, Kate Moss e Adriana Lima. “Ci sono voluti anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me”, ha confessato il cantante.