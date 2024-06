Fedez perde definitivamente Muschio Selvaggio: Luis Sal ha vinto la causa

Fedez sconfitto. Le quote della società Muschio Selvaggio sono al 100% di Luis Sal. Il Tribunale di Milano ha rigettato in via definitiva il reclamo intentato da Doom, la società dell'ex marito di Chiara Ferragni, nei confronti di quella dello youtuber. Nel comunicato diramato dall'azienda ormai totalmente riferita a Luis Sal si legge: "La battaglia giudiziaria per il controllo della società Muschio Selvaggio s.r.l. è terminata a favore di Luis Sal: lo scorso 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano con una decisione riservata, resa nota in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez) nei confronti della società di Luis, difesa dall’Avv. Ferrarini Nicolò del Foro di Modena; spegnendo così l’ultimo tentativo di Fedez di riprendersi il podcast dopo il precedente provvedimento di sequestro dello scorso febbraio che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom e la nomina di un custode giudiziario". Non è tardato ad arrivare il commento di Federico Lucia...